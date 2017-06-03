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Украина
Разыскиваемый Интерполом россиянин задержан на Украине

Разыскиваемый Интерполом россиянин задержан на Украине

15:14  3 Июня 2017
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Разыскиваемый Интерполом россиянин задержан на Украине

Киев, 3 июня. В аэропорту «Киев» задержан разыскиваемый Интерполом по подозрению в терроризме гражданин России, сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники задержали россиянина во время паспортного контроля. 33-летний предполагаемый сообщник террористов прилетел рейсом из Турции. При проверке паспортных данных сработала база данных Интерпола.

«Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности», — заявили в украинском ведомстве.

Полиция Украины ранее рассказала, как правильно блокировать российские сайты.

Катерина Тимошенская
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