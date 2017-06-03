МИД РФ упрекнул США за безосновательные обвинения в адрес Москвы

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Москва, 3 июня. Российская сторона обеспокоена сложившейся тенденцией, когда Вашингтон на регулярной основе возлагает на Россию вину за сбои в процессе нормализации диалога, речь также идет по теме Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил в субботу заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что, конечно, Москва не может оставаться в стороне — ее беспокоит сохраняющаяся со стороны Вашингтона тенденция возлагать на Кремль ответственность за те или иные нарушения в процессе диалога.

«В особенности это касается ДРСМД, по которому мы только что услышали новую порцию обвинений в адрес России», — отметил российский дипломат.

Рябков также напомнил, что Российская Федерация «многократно обстоятельным образом» разъясняла свою позицию, но США уходят от конкретной работы и не соблюдают договоренности.

Ранее Рябков прокомментировал реакцию Москвы на американские санкции.