Минобороны РФ опубликовало видео первого запуска «Искандеров» за границей

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Москва, 3 мая. В рамках учений, которые провели Россия и Таджикистан, впервые за пределами РФ был осуществлен запуск ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

Российское министерство обороны опубликовало минутное видео, которое демонстрирует процесс подготовки системы и непосредственно пуск ракеты.

По легенде, боевики находились в 140 километрах от ОТРК. Условные цели были успешно поражены ракетчиками, что подтвердил объективный контроль. Напомним, 31 мая совместные учения вошли в завершающую стадию.