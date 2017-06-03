Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Минобороны РФ опубликовало видео первого запуска «Искандеров» за границей

Минобороны РФ опубликовало видео первого запуска «Искандеров» за границей

14:05  3 Июня 2017
64

Минобороны РФ опубликовало видео первого запуска «Искандеров» за границей

Москва, 3 мая. В рамках учений, которые провели Россия и Таджикистан, впервые за пределами РФ был осуществлен запуск ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

Российское министерство обороны опубликовало минутное видео, которое демонстрирует процесс подготовки системы и непосредственно пуск ракеты.

По легенде, боевики находились в 140 километрах от ОТРК. Условные цели были успешно поражены ракетчиками, что подтвердил объективный контроль.  Напомним, 31 мая совместные учения вошли в завершающую стадию. 

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть