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Украина
Ярош рассказал о плане по молниеносному захвату ДНР и ЛНР

Ярош рассказал о плане по молниеносному захвату ДНР и ЛНР

15:18  3 Июня 2017
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Донбасс: Ярош рассказал о плане по молниеносному захвату ДНР и ЛНР

Киев, 3 июня. Украинский депутат и экс-лидер украинской радикальной группировки «Правый сектор»* (деятельность запрещена в России) Дмитрий Ярош полагает, что киевские власти могут провести сверхскоростную операцию по захвату Донецкой и Луганской народных республик. 

По его словам, Киеву по силам провести молниеносную военную операцию по захвату республик Донбасса.

«Главное — чтобы на то была политическая воля и мы готовились к этому, а не думали, что придет кто-нибудь и нам поможет», — отметил Ярош.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин обвинил киевские власти в наращивании конфликта в Донбассе. 

Ранее Ярош заявил, что Украина, применив силу, захватит Краснодарский край, Воронежскую и Белгородскую области.  

* Организация запрещена на территории РФ.

#днр #киев #донбасс #лнр #ярош #правыйсектор
Дана Балан
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