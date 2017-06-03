В Алеппо начнут искать чистую воду при помощи мобильного приложения

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Санкт-Петербург, 3 июня. Международный комитет Красного Креста создал мобильное приложение для жителей Алеппо, которое помогает найти ближайший источник чистой воды, сообщила вице-президент гуманитарной организации Кристин Берли.

В сирийском Алеппо восстановлено около 65 колодцев с чистой водой для местных жителей. По словам вице-президента МККК Кристин Берли, гуманитарная организация плотно работает с местными властями, отвечающими за водоснабжение, об этом она сообщила в кулуарах ПМЭФ. По словам представительницы Красного Креста, было разработано мобильное приложение-гайд для поиска источника чистой воды.

«Даже в странах, где идут войны, все пользуются мобильными телефонами. И это теперь надо учитывать. Например, для потоков мигрантов нужно предоставлять не только воду и еду, но и места, где они могут зарядить свои телефоны», — сказала Берли. По ее мнению, информация также важная для жителей Сирии, как и еда. Напомним, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 декабря 2016 года объявил о завершении операции по освобождению Алеппо.