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Общество
Путин рассказал, как Петербург меняет его настроение

Путин рассказал, как Петербург меняет его настроение

13:50  3 Июня 2017
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Путин рассказал, как Петербург меняет его настроение

Стрельна, 3 июня. Президент России Владимир Путин в беседе с писателем Даниилом Граниным признался, что когда приезжает в Петербург, у него «как гора с плеч сваливается». 

Путин сегодня вручил писателю Даниилу Гранину государственную премию. После торжественной церемонии Путин побеседовал с Граниным.

В беседе глава государства признался, что приезжая в Петербург, испытывает моральное облегчение. 

«Прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается», — поделился президент. 

Президент отметил, что это чувство для него — необычное и редкое.  

#путин #петербург #гранин
Владимир Багров
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