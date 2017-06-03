Путин рассказал, как Петербург меняет его настроение

В Избранное

Скопировать

Стрельна, 3 июня. Президент России Владимир Путин в беседе с писателем Даниилом Граниным признался, что когда приезжает в Петербург, у него «как гора с плеч сваливается».

Путин сегодня вручил писателю Даниилу Гранину государственную премию. После торжественной церемонии Путин побеседовал с Граниным.

В беседе глава государства признался, что приезжая в Петербург, испытывает моральное облегчение.

«Прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается», — поделился президент.

Президент отметил, что это чувство для него — необычное и редкое.