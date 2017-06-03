Креативный директор «Матч ТВ»: Об информационной войне со Sports.ru речи не идет

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Санкт-Петербург, 3 июня. Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан прокомментировала ситуация со Sports.ru на полях ПМЭФ-2017, а также заверила, что ни о какой информационной войне речи не идет.

«Мы не делим спорт со Sports.ru. Мы можем только юридически защищаться, и мы пошли это делать. Все доказательства есть в исковом заявлении», — добавила она.

Кроме того, по утверждениям Билан, об информационной войне речи не идет. Она также отметила, что «Матч ТВ» идет по плану в своих рейтинговых прогнозах, так что претензии со стороны спортивного портала некорректны.

Напомним, телеканал «Матч ТВ» подал иск в суд в отношении спортивного портала Sports.ru, обвинив его в нелегальной трансляции хайлайтов матчей Футбольной национальной лиги.

Ранее генеральный директор телеканала Тина Канделаки заявила, что руководство канала намерено бороться с пиратством.