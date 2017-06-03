Молодого педофила задержали за изнасилование восьмилетнего мальчика в Москве

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Москва, 3 июня. Жительница столичного района Бибирево сообщила правоохранителям, что ее маленького сына изнасиловал неизвестный мужчина. Вскоре подозреваемого задержали.

Уточняется, что инцидент произошел в туалете торгового центра. По словам женщины, некий мужчина совершил в отношении ее восьмилетнего сына развратные и насильственные действия сексуального характера.

Уже вскоре подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, сообщает «Телеканал 360». Им оказался 18-летний парень, проживающий в соседнем с ребенком и его матерью доме. Примечательно, что судимостей у парня за плечами нет.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».