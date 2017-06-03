Сирия: около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

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Санкт-Петербург, 3 июня. Около 140 тысяч человек, которые были вынуждены спасаться бегством из-за событий в провинции Алеппо, вернулись в свои дома. Об этом журналистам рассказала вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристин Берли, принимающая участие в международном экономическом форуме в Петербурге.

По ее словам, передает РИА Новости, сейчас делается все возможное, чтобы обеспечить людям нормальный условия жизни.

«Порядка 140 тысяч людей вернулись в Алеппо. И мы совместно с нашим главным партнером, Сирийским арабским Красным Полумесяцем, стараемся помочь им всеми доступными способами, в том числе с организацией воды и санитарных условий», — цитирует Берли агентство.

Напомним, операция по освобождению Алеппо от террористов была завершена в конце 2016 года. Об этом тогда объявил министр обороны России Сергей Шойгу.