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Новости Сирии
Сирия: около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

Сирия: около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

13:48  3 Июня 2017
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Сирия: около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

Санкт-Петербург, 3 июня. Около 140 тысяч человек, которые были вынуждены спасаться бегством из-за событий в провинции Алеппо, вернулись в свои дома. Об этом журналистам рассказала вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристин Берли, принимающая участие в международном экономическом форуме в Петербурге.

По ее словам, передает РИА Новости, сейчас делается все возможное, чтобы обеспечить людям нормальный условия жизни. 

«Порядка 140 тысяч людей вернулись в Алеппо. И мы совместно с нашим главным партнером, Сирийским арабским Красным Полумесяцем, стараемся помочь им всеми доступными способами, в том числе с организацией воды и санитарных условий», — цитирует Берли агентство.

Сирия: около 140 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

Напомним, операция по освобождению Алеппо от террористов была завершена в конце 2016 года. Об этом тогда объявил министр обороны России Сергей Шойгу. 

#шойгу #берли
Алексей Громов
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