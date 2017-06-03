Фурсенко рассказал, когда «Зенит» сможет играть на новом стадионе

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Санкт-Петербург, 3 июня. Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, сможет ли петербургский клуб начать сезон-2017/18 на новом стадионе на Крестовском острове.

«Мы посмотрим на качество поля. Мы хотим, чтобы к нам семьями приходили. Чтобы шли с детьми, как в театр. А зрелище мы вам обеспечим. У нас задача привлечь людей на стадион. Решение будет принято после Кубка конфедераций», — отметил он.

Он добавил, что после Кубка будет сформирована комиссия, которая решит, какие изменения предстоит внести на стадионе перед тем, как его сможет использовать «Зенит».

Напомним, 26 мая стало известно, что экс-президент сине-бело-голубых и РФС Сергей Фурсенко избран новым гендиректором «Зенита».

Ранее Фурсенко назвал ключевую задачу нового тренера «Зенита» итальянского специалиста Манчини.