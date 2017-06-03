Женщина насмерть замерзла на автобусной остановке июньской ночью в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 июня. Скорая помощь забрала пожилую пенсионерку с остановки у дома по Заневскому проспекту в Петербурге с признаками переохлаждения, однако пострадавшую спасти не удалось.

Медики не сумели спасти замерзшую пожилую пенсионерку, доставленная накануне в больницу — женщина скончалась от переохлаждения. Известно, что скорая госпитализировала пострадавшую в 5–30, к 7–00 старушка умерла, пишет «Фонтанка». Отметим, что весна в Петербурге была невероятно холодной и дождливой, первые дни июня также не радуют теплой погодой.