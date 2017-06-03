Тактика выжженной земли: как США бомбят жителей Ирака боеприпасами с белым фосфором

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Накануне агентство AFP опубликовало фотографии своего корреспондента: на снимках американские военные применяют по району Мосула, находящегося под контролем ИГ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), боеприпасы, которые похожи по действию на начиненные белым фосфором. Речь идет об артиллерийских снарядах М825А1. Причиняется ли таким образом вред мирным жителям и как это применение объясняет Пентагон? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В Вашингтоне еще с десяток лет назад заявили: применение белого фосфора в Ираке не выходит за рамки законов войны. Мол, никакое это не химическое оружие, а просто боевое зажигательное средство. Используется оно для пометки целей, маскировки и постановки дымовой завесы. При этом представители Пентагона уверяли, что побочный вред, который может быть нанесен мирным жителям и гражданским объектам, тоже учитывается. США не стали отрицать, что применяли белый фосфор в ноябре 2004 года во время операции в Эль-Фаллудже — но только против вооруженного врага.

Известно, что сам по себе белый фосфор международными конвенциями не запрещен — в отличие от тех же кассетных бомб. Но применение этих боеприпасов регулируется «конвенцией о негуманном оружии»: она запрещает использование белого фосфора или других зажигательных боеприпасов в местах скопления гражданских людей.

«Вообще-то боеприпасы с белым фосфором в боевых конфликтах не применяются. Но есть хитрая уловка или лазейка: террористические организации не попадают под действие этой конвенции. И если вдруг выяснится, что эти боеприпасы США применяли против мирных жителей, то это нарушит все соглашения. Все эти фосфорные снаряды ведь действуют не так, что в глазах пощипало и все: при попадании на кожу, на открытые части тела они наносят серьезные повреждения, ожоги, зачастую с летальным исходом. Штаты применяют их со времен Второй мировой войны. Они уже тогда просекли зажигательный эффект: при попадании боеприпасы действуют как прожигающее средство противника или легкобронированной техники. Словом, всего, что может загореться», — комментирует для ФАН военный эксперт Алексей Леонков.

Отдельные свидетельства о применении американцами белого фосфора в Ираке приходили и раньше: например, в марте этого года. Или в прошлом году, когда Пентагон сам опубликовал фотографию американских артиллеристов в Мосуле со снарядами М825А1.

«Фосфорное оружие очень жестоко, потому что оно в горящем состоянии выжигает у человека не только кожу, но и все внутренности. Помимо этого оно все равно распространяется в воздухе и поражает тех, кто находится в отдалении и кто эти газы вдыхает. Людям, оказавшимся в эпицентре взрыва (а радиус поражения — примерно 500-800 метров), — практически нереально. Выжигается и обугливается все вокруг — не только живое, но и растения, здания. На Востоке дома строятся не так прочно, как на Западе, там подход в сторону более дешевых и легких стройматериалов. Применение фосфорных бомб и других взрывчатых веществ фактически является тактикой выжженной земли. Для этого такое оружие и применяется», — считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, если от обычной бомбы или снаряда, их летящих осколков можно укрыться в окопе, за ограждением, то от фосфорной бомбы скрыться невозможно.

«Помимо ударной волны идет еще и волна горящего газа, который распространяется и проникает во все щели. Для него препятствий нет. Эффективность уничтожения очень высокая. Если эта волна попала в здание — ничто не спасется. Получается так, что США не просто уничтожают боевиков или мирное население рядом — они просто сметают все, что находится в этой местности. Провести потом какие-то следственные действия и во всем разобраться не представляется возможным. Это Вашингтону на руку: западные специалисты потом ничего не увидят и не докажут», — продолжает он.

Интересно, что Вашингтон регулярно и бездоказательно обвиняет официальный Дамаск в применении химического оружия, но сам не готов признать очевидное: американские боеприпасы с белым фосфором убивают мирных жителей.

«Штаты ведь выступают за соблюдение прав человека, гуманные принципы. Но по сути они применяют то же самое химическое оружие, только которое находится в совокупности со взрывным устройством. Это средство не просто удушливого и ядовитого, но и выжигающего свойства. По жестокости оно даже превосходит обычное биологическое и химическое оружие. Они активно использовали белый фосфор не только в Ираке, но и во Вьетнаме, выжигая партизан. Это оружие появилось в Америке и уже потом стало распространяться в других местах. Чтобы доказать нечистоплотные действия США, нужны люди на местах, те же наблюдатели, нужна система мониторинга. Но наблюдения и фиксации действий нет, значит, нет и улик, фактов. В этом проблема. США не допустят в Ирак посторонних людей», — добавляет Перенджиев.

Хотя в том же Донбассе одно время ВСУ тоже использовали эти боеприпасы. По сообщениям СМИ, их применение было зафиксировано в поселке Семеновка, что в Донецкой области. Случился большой скандал, когда ОБСЕ зафиксировала нарушения. И только после этого Киев перестал эти боеприпасы применять. Но в Ираке, увы, совсем другая история.

* Организация запрещена на территории РФ.