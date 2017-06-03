ВКС РФ ликвидировали колонну прорывавшихся к Пальмире боевиков, появилось видео

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Ракка, 3 июня. ВКС РФ ликвидировали колонну боевиков, которые предприняли попытку прорыва из провинции Ракка в провинцию Хомс, к Пальмире. Видео операции появилось в Сети.

Первая попытка прорыва со стороны боевиков была пресечена еще 25 мая. Колонна была уничтожена, террористы потеряли около 120 боевиков.

В ночь с 29 на 30 мая террористы предприняли очередную попытку прорыва. Сразу три автоколонны отправились из Ракки на юг по нескольким маршрутам. Эти перемещения были выявлены разведкой, координаты боевиков передали ВКС РФ.

По террористам ИГ* (запрещено в России) был нанесен массированный удар, в результате которого боевики лишились более 80 боевиков, 36 автомобилей, 17 пикапов с минометами и т.д.

* Организация запрещена на территории РФ.