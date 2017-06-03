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Новости Сирии
Сирия: армия САР уничтожила более 70 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирия: армия САР уничтожила более 70 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

13:18  3 Июня 2017
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Сирия: армия САР уничтожила более 70 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 3 июня. Правительственная армия Сирии при поддержке с воздуха и артиллерии нанесла массированные удары по позициям радикалов экстремистской группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре. Об этом в субботу сообщает национальное агентство САНА.

Согласно информации агентства, ликвидированы несколько огневых позиций и мест скопления боевиков ИГИЛ*, а также ликвидированы более 70 террористов.

Отмечается, что авиаудары нанесены в районах Таллет-Аллуш, Серда, а также в квартале Ар-Рашидия.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #сар #дейрэззор
Дана Балан
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