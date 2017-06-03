Экс-советник Обамы: Трамп добровольно отдал лидерство России

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Вашингтон, 3 июня. Решения, которые принимает президент США Дональд Трамп, ведут к хаосу и потере лидирующих позиций Соединенных Штатов. По сути, он добровольно передал главенствующую роль России.

Так считает Сьюзан Райс, которая занимала пост советника при бывшем хозяине Белого дома Бараке Обаме. Она подчеркивает, что выход из Парижского соглашения стал последней в череде катастроф, после которой страна будет восстанавливаться очень долго.

«Это последнее, катастрофическое решение — удар для глобального послевоенного лидерства нашего государства в обозримом будущем. Его не забрали у нас противники, мы не потеряли его в результате экономического кризиса или падения империи. США добровольно отдали это лидерство, потому что мы вышли из игры», — приводит слова Райс «Свободная пресса».

Экс-советник президента США видит единственный выход из создавшегося положения: за дело должны взяться рядовые американцы.