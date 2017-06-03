Кержаков: Парусный спорт я по телевизору смотреть не буду

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Санкт-Петербург, 3 июня. Нападающий Александр Кержаков признался, что не любит смотреть спортивные трансляции через интернет, а предпочитает большой экран и комфортный просмотр дома.

«Я с удовольствием смотрю спорт и люблю смотреть его на большом экране, — сказал футболист. — В интернете это сделать невозможно, я не получаю от этого удовольствия. Мне интересны прямые трансляции, потому что я в этот момент становлюсь участником события. Через интернет мне смотреть неинтересно, потому что я могу сразу узнать результаты».

Кержаков добавил, что готов смотреть, если не круглосуточно, то очень долго почти все виды спорта.

«Не хочу никого обидеть, но разве что парусный спорт я не буду смотреть, но и бои без правил, и волейбол, и баскетбол, и футбол я с удовольствием смотрю в прямом эфире», — заявил игрок.

Напомним, ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что телеканал будет продолжать борьбу с пиратством, а также рассказала, почему руководство Sports.ru, с которым у «Матча» продолжаются споры, неправо.

«Матч ТВ» имеет претензии к спортивному ресурсу, обвиняя его в пиратстве — речь идет о хайлайтах матча, которые на портал выложил один из пользователей «Трибуны» на Sports.ru.