Песков рассказал, о чем говорили Путин и премьер Иракского Курдистана

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Санкт-Петербург, 3 июня. Российский президент Владимир Путин на встрече с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани обсуждал возможности двустороннего взаимодействия, в том числе по линии «Роснефти», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча главы государства Владимира Путина и премьера Иракского Курдистана Нечирвана Барзани состоялась накануне. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные вопросы, в том числе поставка оружия не обсуждались. Сегодня пресс-секретарь президента пояснил, что темой для разговора стала возможность взаимодействия, в том числе по линии российской нефтегазовой компании «Роснефть».