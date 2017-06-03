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Политика
Песков рассказал, о чем говорили Путин и премьер Иракского Курдистана

Песков рассказал, о чем говорили Путин и премьер Иракского Курдистана

13:02  3 Июня 2017  /обновлено: 13:21  03 Июня 2017
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Песков рассказал, о чем говорили Путин и премьер Иракского Курдистана

Санкт-Петербург, 3 июня. Российский президент Владимир Путин на встрече с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани обсуждал возможности двустороннего взаимодействия, в том числе по линии «Роснефти», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча главы государства Владимира Путина и премьера Иракского Курдистана Нечирвана Барзани состоялась накануне. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные вопросы, в том числе поставка оружия не обсуждались. Сегодня пресс-секретарь президента пояснил, что темой для разговора стала возможность взаимодействия, в том числе по линии российской нефтегазовой компании «Роснефть».

«Конкретно нет, в целом позитивно воспринимается возможность взаимодействия, в том числе по линии «Роснефти», которая уже ведет предметный разговор», — сказал Песков.

#путин #песков #барзани
Ирина Селезнева
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