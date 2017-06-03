Путин вручил государственную премию писателю Гранину
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Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В документе уточняется, что премия присуждена писателю и общественному деятелю за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года».
Произведения Даниила Гранина начали печататься с 1949 года. Среди них — романы «Искатели», «Зубр», «Иду на грозу», а также повести и рассказы.
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