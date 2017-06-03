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Общество
Путин вручил государственную премию писателю Гранину

Путин вручил государственную премию писателю Гранину

13:21  3 Июня 2017  /обновлено: 13:35  03 Июня 2017
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Путин вручил государственную премию писателю Гранину

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. 

В документе уточняется, что премия присуждена писателю и общественному деятелю за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года». 

Произведения Даниила Гранина начали печататься с 1949 года. Среди них — романы «Искатели», «Зубр», «Иду на грозу», а также повести и рассказы. 

#путин #гранин
Алексей Громов
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