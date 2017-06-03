Канделаки о конфликте со Sports.ru: Мы будем бороться с пиратами

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Санкт-Петербург, 3 июня. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки на панельной сессии ПМЭФ прокомментировала конфликт из-за трансляции хайлайтов своего канала на портале Sports.ru.

Тему поднял участник дискуссии о спортивном телевидении Сергей Асланян, предварительно пошептавшись на сцене с продюсером «Матча». Журналисты еще вчера пробовали расспросить Канделаки по поводу скандала из-за иска к Sports.ru, но ведущая отказалась от общения с коллегами. Разумеется, представители СМИ рассчитывали получить комментарии от Тины на сегодняшней сессии, которую она модерирует.

Асланян попросил Канделаки объяснить свою позицию «на тему пиратства», очевидно, имея в виду споры со Sports.ru из-за трансляции фрагментов двух матчей ФНЛ.