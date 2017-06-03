Дамаск получил приглашение на июньский раунд переговоров по Сирии в Астане

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Санкт-Петербург, 3 июня. Очередной раунд переговоров по Сирии на площадке Астаны пройдет 12-13 июня, делегация Дамаска получила приглашения, рассказал посол Сирии в России РФ Рияд Хаддад.

Дамаск получил приглашение для участия в межсирийских переговорах в Казахстане, которые состоятся 12-13 июня. Об этом сообщил сирийский посол в РФ. Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов сообщил, что в Астану приедут делегации стран-гарантов: России, Турции и Ирана, а также представители вооруженной оппозиции Сирии, пишет РИА Новости. Наблюдателями за процессом станут представители Иордании, США и ООН. Напомним, что очередной раунд является пятым по счету, последний прошел в начале мая.