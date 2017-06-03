Пушечное мясо: как США выпустили ИГИЛ из Ракки на наступление в Пальмиру

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Пальмира как плацдарм для наступления на Дейр-эз-Зор, а также — район, изобилующий энергоресурсами, не дает покоя террористам. Накануне бойцы САА отразили внезапные атаки, проведенные боевиками террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ). Нападение террористов произошло вдоль трассы Хомс – Пальмира. Должно быть, боевики рассчитывают вернуть контроль над утраченными территориями.

Бой за нефть

Об ожесточенных столкновениях между САА и игиловцами в районе населенного пункта Вади Абу Кайлах, который находится недалеко от военной базы «Т-4», сообщает новостной Twitter-канал (@WarfareWW).

Предполагается, что боевики рассчитывают захватить стратегически значимые высоты и нефтегазовые месторождения, расположенные в этом районе. План состоит в том, чтобы отрезать Пальмиру. Отмечается, что атаки террористов могут вызывать перебои в поставках газа с полей на заводы. Результат очевиден: жители могут достаточно продолжительное время оставаться без электричества и газоснабжения.

Плюс ко всему, террористы ИГИЛ* активно применяют БПЛА для уничтожения инфраструктуры газовых и нефтяных полей, находящихся в районе Пальмиры. В частности, сообщается о нескольких ударах, нанесенных беспилотниками террористов по газоперерабатывающему заводу. Об этом сообщает портал Syria Today.

Террористам дали сбежать из Ракки?

Откуда взялись свежие силы у террористов? Похоже, что так называемые оппозиционные силы, в числе которых SDF, дали уйти террористам по направлению к Пальмире. Речь об этом идет в соцсетях.

Хозяином SDF являются США, они и посылают туда ИГИЛ, сообщили солдаты спецподразделения сирийской армии «Охотники за ИГИЛ» (ISIS Hunters) в комментарии к записи в Twitter (@ ISIS_Hunters).

Эксперт: Мавр сделал свое дело

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, в данном случае речь идет о системе разделения влияния непосредственно в самой Сирии. По словам эксперта, боевики стали не нужны в качестве инструмента для контроля, и теперь их, по сути, выпроваживают.

«И выпроваживают, конечно, в ту сторону, где территория контролируется Сирийской арабской армией. Но здесь задача так стоит: они их вытолкнули, а там, как говорится, их проблемы. Возьмут они Пальмиру — хорошо, не возьмут, наберем других боевиков», — сообщил военный политолог.

На самом деле, отмечает Александр Перенджиев, со стороны западной коалиции никто толком не борется с терроризмом, это как раз один из примеров того, что они решают совсем иные задачи. Ракка нужна США и их партнерам как часть Сирии, через которую планируется прохождение Катарского газопровода, объяснил эксперт. Там нужны более надежные люди, подчеркивает Перенджиев. От террористов избавляются по принципу: мавр сделал свое дело, мавр должен уйти. Боевики вытеснили из Ракки Асада, уничтожили лояльных ему людей, отметил военный политолог, в качестве сил, контролирующих в итоге Ракку, ИГИЛ не требуется.

«Либо они будут уничтожены совместными усилиями Сирийской арабской армии и российских ВКС, либо они принесут много нехорошего опять же сирийскому правительству. В любом случае западная коалиция внакладе не будет и останется при своих интересах. Устанавливают свой контроль над Раккой и избавляются от ненужных людей, которые уже выполнили свою функцию», — подытожил военный политолог.

Ранее сообщалось, что диверсионная группа террористов ИГ* попыталась атаковать позиции САА в окрестностях нефтеперерабатывающего завода Хайян. Бой разгорелся примерно в 2,5 километрах от завода. В ход пошло стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Возможно, игиловцы планируют вывести из строя распределительный узел нефтепровода.

За три месяца, прошедшие с момента взятия Пальмиры, боевики уже минимум четыре раза пытались прорваться к районам нефтедобычи, контролируемым САА. Обычно нападения террористов были точечными и нерезультативными. Так, в результате одной из таких атак в середине апреля текущего года террористы потеряли две машины и минимум шесть человек убитыми.

* Организация запрещена на территории РФ.