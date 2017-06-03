Уникальный экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Петербурга
Сочи, 3 июня. Специальный состав поезда «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Санкт-Петербурга. Данный рейс был посвящен году экологии в России. Об этом рассказали в АНО «Центр природы Кавказа».
Исходя из миссии рейса, экстерьер вагонов экологического поезда был выполнен соответственно — на вагонах нарисованы моря и океаны, а также горы и лесные массивы.
Кроме того, не забыли про исчезающих с этой планеты редких видах животных и растений.
По словам генерального директора Центра Рената Шюшайте, она надеется, что пассажирам этого поезда понравилась и поездка, и сами вагоны.
«Хочется верить, что пассажиры не останутся равнодушными к судьбе вымирающих животных и растений, и начнут свой отдых на юге России со знакомства с природой», — заявила она.