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Общество
Уникальный экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Петербурга

Уникальный экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Петербурга

13:14  3 Июня 2017
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Уникальный экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Петербурга

Сочи, 3 июня. Специальный состав поезда «Северная Пальмира» прибыл в Адлер из Санкт-Петербурга. Данный рейс был посвящен году экологии в России. Об этом рассказали в АНО «Центр природы Кавказа».

Исходя из миссии рейса, экстерьер вагонов экологического поезда был выполнен соответственно — на вагонах нарисованы моря и океаны, а также горы и лесные массивы.

Кроме того, не забыли про исчезающих с этой планеты редких видах животных и растений. 

По словам генерального директора Центра Рената Шюшайте, она надеется, что пассажирам этого поезда понравилась и поездка, и сами вагоны.

«Хочется верить, что пассажиры не останутся равнодушными к судьбе вымирающих животных и растений, и начнут свой отдых на юге России со знакомства с природой», — заявила она. 

#петербург #пальмира #поезд #адлер
Дана Балан
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