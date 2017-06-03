Певец Воробьев иронично обвинил Бузову и Кудри в плагиате
Москва, 3 мая. Певец Алексей Воробьев посмеялся над творчеством Ольги Бузовой и Насти Кудри, которые записали клип на песню «Будет жарко».
Он заметил, что припев уж очень сильно смахивает на композицию «Worth It» от известных американцев из Fifth Harmony и Kid Ink.
При этом Воробьев посоветовал девушкам «срочно обращаться в авторское общество», чтобы пожаловаться на заморских артистов, хотя их композиция увидела свет еще в 2015 году.
Как отреагировали Бузова и Кудри эту шутку, пока неизвестно.
????????????Воробьев спел песню Ольги и Насти #намбудетжарко✔ТОЛЬКО У НАС САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ✔ ????????????ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на ➡ @shok_life #тарасов #костенко #бузова #подзвукипоцелуев #привыкаю #таракостики #таракости #миска #новаяпара #шоубизнес #ольгабузова #людиневерили #новостизвезд #дом2 #анастасиякостенко #ростовскаяобласть #сальск #тарасовдмитрий #бузоваольга #дом2 #тарабузики #моямой #shok_life #miskalife #улететь #малополовин #воробьев #алексейворобьев #настякудри #кудри