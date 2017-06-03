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Общество
Певец Воробьев иронично обвинил Бузову и Кудри в плагиате

Певец Воробьев иронично обвинил Бузову и Кудри в плагиате

13:07  3 Июня 2017
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Певец Воробьев иронично обвинил Бузову и Кудри в плагиате

Москва, 3 мая. Певец Алексей Воробьев посмеялся над творчеством Ольги Бузовой и Насти Кудри, которые записали клип на песню «Будет жарко».

Он заметил, что припев уж очень сильно смахивает на композицию «Worth It» от известных американцев из Fifth Harmony и Kid Ink.

При этом Воробьев посоветовал девушкам «срочно обращаться в авторское общество», чтобы пожаловаться на заморских артистов, хотя их композиция увидела свет еще в 2015 году.

Как отреагировали Бузова и Кудри эту шутку, пока неизвестно.

 

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#бузова #воробьев #кудри
Алексей Громов
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