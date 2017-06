Певец Воробьев иронично обвинил Бузову и Кудри в плагиате

????????????Воробьев спел песню Ольги и Насти #намбудетжарко✔ТОЛЬКО У НАС САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ✔ ????????????ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на ➡ @shok_life #тарасов #костенко #бузова #подзвукипоцелуев #привыкаю #таракостики #таракости #миска #новаяпара #шоубизнес #ольгабузова #людиневерили #новостизвезд #дом2 #анастасиякостенко #ростовскаяобласть #сальск #тарасовдмитрий #бузоваольга #дом2 #тарабузики #моямой #shok_life #miskalife #улететь #малополовин #воробьев #алексейворобьев #настякудри #кудри

A post shared by ♨НОВОСТИ О БУЗОВОЙ♨ (@shok_life) on Jun 2, 2017 at 3:40pm PDT