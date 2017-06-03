Минюст США подключился к уголовному делу против Януковича

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Киев, 3 июня. Украинская Генпрокуратура сотрудничает с США в расследовании дел в отношении бывшего президента Виктора Януковича, сообщили украинские СМИ, ссылаясь на информацию ведомства.

В вопросе уголовного преследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича украинская генпрокуратура сотрудничает с компетентными органами США. В ведомстве отметили, что взаимодействие на данном уровне соответствует нормам УПК Украины. Известно, что украинская сторона отправляет в Минюст США «все запросы украинских органов следствия о правовой помощи в уголовных делах». Напомним, что дело Януковича по обвинению в госизмене рассматривает киевский суд. Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году, после чего Донбасс не признал легитимность новой власти.