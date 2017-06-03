Фурсенко назвал главную задачу нового тренера «Зенита» Манчини

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Санкт-Петербург, 3 июня. Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» на площадке ПМЭФ-2017 прокомментировал назначение нового тренера Роберто Манчини и назвал приоритеты российского футбола.

«Основная его задача — зрительский футбол, чтобы он был интересен. Все считают, что главное — выиграть. Но первый приоритет — мощное зрелище, — заявил Фурсенко. — Наших футболистов надо приучать с младых ногтей, чтобы они показывали зрелищный футбол. Часто наши футболисты забывают, для кого играют. Они получают приличные зарплаты и вполне самодостаточны. Вся вертикаль власти должна понимать, что играет для болельщиков».

В пример игрокам Фурсенко привел Александра Кержакова, который, по его словам, «всегда выходит на матч максимально заряженным и говорит: «Я бил, бью и буду бить».

По мнению гендиректора «Зенита», так должен думать каждый игрок. Российские футболисты должны начать играть красиво и с мыслями о болельщиках на российских стадионах, считает Фурсенко.

«Может, они и проиграют, но зритель их простит, если они полностью отдались игре, если они старались, пусть даже у них что-то не получилось…», - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что новый гендиректор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко будет иметь широкий спектр полномочий.