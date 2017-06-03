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Спорт
Фурсенко назвал главную задачу нового тренера «Зенита» Манчини

Фурсенко назвал главную задачу нового тренера «Зенита» Манчини

12:46  3 Июня 2017
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Фурсенко назвал главную задачу нового тренера «Зенита» Манчини

Санкт-Петербург, 3 июня. Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» на площадке ПМЭФ-2017 прокомментировал назначение нового тренера Роберто Манчини и назвал приоритеты российского футбола.

«Основная его задача  — зрительский футбол, чтобы он был интересен. Все считают, что главное  — выиграть. Но первый приоритет  — мощное зрелище,  — заявил Фурсенко.  — Наших футболистов надо приучать с младых ногтей, чтобы они показывали зрелищный футбол. Часто наши футболисты забывают, для кого играют. Они получают приличные зарплаты и вполне самодостаточны. Вся вертикаль власти должна понимать, что играет для болельщиков».

В пример игрокам Фурсенко привел Александра Кержакова, который, по его словам, «всегда выходит на матч максимально заряженным и говорит: «Я бил, бью и буду бить».  

По мнению гендиректора «Зенита», так должен думать каждый игрок. Российские футболисты должны начать играть красиво и с мыслями о болельщиках на российских стадионах, считает Фурсенко.

«Может, они и проиграют, но зритель их простит, если они полностью отдались игре, если они старались, пусть даже у них что-то не получилось…», - отметил он. 

Напомним, ранее стало известно, что новый гендиректор сине-бело-голубых Сергей Фурсенко будет иметь широкий спектр полномочий.

#футбол #петербург #зенит #пмэф #фурсенко #манчини
Евгения Авраменко
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