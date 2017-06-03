В Сбербанке подсчитали еженедельное число кибератак на клиентов

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Санкт-Петербург, 3 июня. Сбербанк каждую неделю фиксирует около 5-5,5 тыс. хакерских атак на клиентов с использованием социальной инженерии. Об этом в субботу сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель представителя правления банковского учреждения Станислав Кузнецов.

Напомним, накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что уровень защиты учреждения от кибератак достигает 98%. Он подчеркнул, что в течение последних шести лет в Сбербанке проделали огромную работу по обеспечению защиты от хакеров.

Напомним, в эту субботу в Северной столице проходит заключительный день Международного экономического форума.