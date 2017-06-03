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Политика
Правительство Ирландии возглавит открытый гей с индийскими корнями

Правительство Ирландии возглавит открытый гей с индийскими корнями

12:46  3 Июня 2017
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Правительство Ирландии возглавит открытый гей с индийскими корнями

Дублин, 3 июня. 38-летний Лео Варадкар станет самым молодым премьер-министром Ирландии.

Однако знаменит он не только этим. Два года назад он открыто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Накануне этот политик с индийскими корнями был избран лидером правящей партии «Fine Gae», что дает ему право занять пост премьера, пишет The Guardian.

Отец Варадкар индус, в 1960 году он приехал в Англию, где встретил свою будущую жену, и уже вместе они уехали в Ирландию, которая намного позже первой в мире разрешила однополые браки. А еще до 1993 года за гомосексуальные связи там могли посадить за решетку. 

#варадкар
Алексей Громов
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