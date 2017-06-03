Уникальные снимки с зонда Mars Orbiter доказали существование жизни на Марсе

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Нью-Дели, 3 июня. Межпланетная станция Mars Orbiter Mission, запущенная Индией, передала на Землю последние фото Красной планеты, которые шокировали уфологов.

Уфологи проанализировали фото, сделанные индийской межпланетной станцией Mars Orbiter Mission, и обнаружили на них скелет древней рептилии, напоминающей ящерицу. Однако другие исследователи считают, что на снимках запечатлена причудливая горная порода, которая может ввести в заблуждение уфологов. Тем не менее, исследователи давно признали, что образцы марсианского грунта содержат элементы, которые указывают на наличие жизни на Красной планете, пишет «Политэксперт».