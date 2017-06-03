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Уникальные снимки с зонда Mars Orbiter доказали существование жизни на Марсе

Уникальные снимки с зонда Mars Orbiter доказали существование жизни на Марсе

16:32  3 Июня 2017
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Зонд Mars Orbiter Mission нашел доказательства жизни на Марсе

Нью-Дели, 3 июня. Межпланетная станция Mars Orbiter Mission, запущенная Индией, передала на Землю последние фото Красной планеты, которые шокировали уфологов.

Уфологи проанализировали фото, сделанные индийской межпланетной станцией Mars Orbiter Mission, и обнаружили на них скелет древней рептилии, напоминающей ящерицу. Однако другие исследователи считают, что на снимках запечатлена причудливая горная порода, которая может ввести в заблуждение уфологов. Тем не менее, исследователи давно признали, что образцы марсианского грунта содержат элементы, которые указывают на наличие жизни на Красной планете, пишет «Политэксперт».

Зонд Mars Orbiter Mission нашел доказательства жизни на Марсе

Ирина Селезнева
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