«АвтоВАЗ» анонсировал выход трех новинок в 2018 году

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Санкт-Петербург, 3 июня. Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует в 2018 году представить три новых и обновленных модели. Об этом сообщил журналистам глава компании Николя Мор в субботу в рамках ПМЭФ.

Мор отметил, что все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, за исключением кроссовера X-code, могут быть запущены в производство «в разумные сроки».

«В 2018 году планируется три модели — как новых, так и обновленных», — уточнил Мор.

Уже осенью на рынок выйдут Lada Vesta в кузове универсал, а также ее вседорожная версия Cross. В дальнейших планах — реализация проектов по следующим поколениям 4х4 и Granta.

Также Мор отметил, что в ближайшие годы может быть налажено производство автоматических трансмиссий. Переговоры на эту тему ведутся с Renault.