Рада хочет разрешить свободное ношение оружия бывшим силовикам

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Киев, 3 июня. Законопроект о беспрепятственном обращении оружия на Украине намерены подготовить к этой осени. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Он подчеркнул, что выступает за такое развитие событий, добавив, что с готовностью подпишет данный проект.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас готовят соответствующий законопроект, и я готов его подписать», — отметил он.

Пашинский также уточнил, что сейчас нужно определить категории людей, которым разрешат носить оружие. Он добавил, что это, скорее всего, будут люди, которые чинно служили в украинской армии, а также в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Напомним, зимой 2017 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предупредила огромный канал поставок оружия из Европейского союза и Украины на территорию России.