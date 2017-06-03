Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Рада хочет разрешить свободное ношение оружия бывшим силовикам

Рада хочет разрешить свободное ношение оружия бывшим силовикам

14:00  3 Июня 2017
272

Оружие

Киев, 3 июня. Законопроект о беспрепятственном обращении оружия на Украине намерены подготовить к этой осени. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский. 

Он подчеркнул, что выступает за такое развитие событий, добавив, что с готовностью подпишет данный проект. 

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас готовят соответствующий законопроект, и я готов его подписать», — отметил он.

Пашинский также уточнил, что сейчас нужно определить категории людей, которым разрешат носить оружие. Он добавил, что это, скорее всего, будут люди, которые чинно служили в украинской армии, а также в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Напомним, зимой 2017 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предупредила огромный канал поставок оружия из Европейского союза и Украины на территорию России.

#украина #сбу #рада #оружие #армия #пашинский #нацполиция
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть