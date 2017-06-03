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Происшествия
Жуткое ДТП под Рязанью унесло жизни двух человек, 22 пострадали

Жуткое ДТП под Рязанью унесло жизни двух человек, 22 пострадали

12:18  3 Июня 2017
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Жуткое ДТП под Рязанью унесло жизни двух человек, 22 пострадали

Рязань, 3 июня. Утром в Рязанской области произошло крупное ДТП с участием двух легковушек и пассажирского автобуса  — два человека погибли, 22 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Водитель Lada Largus выезжал с второстепенной дороги и не уступил проезд пассажирскому автобусу Setra, что привело к столкновению, еще один участник ДТП — Chevrolet Cruze, говорится в сообщении регионального управления МВД. Инцидент произошел около 9-00 по московскому времени в Рязанской области на 195 километре трассы Москва-Астрахань. По данным правоохранительных органов, водитель и один пассажир Lada Largus погибли, 22 пассажира, среди которых шестеро детей, получили травмы и были срочно госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются. 

Ирина Селезнева
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