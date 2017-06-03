Новости США: Трамп нажил новых врагов, новый фигурант дела о России

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США, 3 июня. Решением выйти из Парижского соглашения по климату Трамп нажил себе новых врагов. Рост числа рабочих мест в США в мае замедлился. В деле вмешательства России в американские выборы появился новый фигурант. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп нажил новых врагов

Старший директор по инвестициям и предпринимательству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Джеймс Чжан заявил, что решение президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату напрямую затронет иностранные инвестиции. Более того, оно может привести к политическим последствиям. Пока количественно невозможно оценить потери, но они серьезно повлияют на прямые иностранные инвестиции в США. Наконец, решение Трампа может заставить другие страны последовать его примеру.

Демократы увидели в таком решение и шанс для себя. Как считает политтехнолог и бывший советник кандидата в президенты Берни Сандерса Тэд Дивайн, Трамп задействовал ряд сил, но вряд ли понимает, что они в конечном счете будут работать против него. Уже сейчас демократы собираются использовать выход США из парижского соглашения как ключевой аргумент для привлечения новых сторонников. Некоторые мэры и губернаторы уже выстроились в очередь, заявив, что и без поддержки Трампа будут преследовать цели США в области климата.

Отказ от выполнения парижского соглашения Трамп выставил как условие выполнения своих предвыборных обещаний. Кроме того, он посчитал, что выполнение его условий привело бы к сокращению почти трех миллионов рабочих мест в ближайшее десятилетие.

Санкции против КНДР

Все члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию по расширению ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Так ООН отреагировала на ее ядерную и ракетную программу. В документ были включены четыре юридических и 14 физических лиц, которые, по мнению авторов резолюции, причастны к деятельности в интересах КНДР за рубежом. Теперь им будет запрещен въезд в другие страны, а их заграничные счета заморозят.

Резолюция призывает Пхеньян немедленно прекратить ракетные испытания и тестирование своей ядерной системы. Инициатива принятия документа исходила от постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Она мотивировала необходимость введения санкций постоянными запусками Пхеньяном баллистических ракет, которые запрещены резолюциями Совбеза ООН.

Это первая подобная резолюция, согласованная с Китаем. Администрация Трампа долго и настойчиво давила на Пекин, чтобы обуздать программы Пхеньяна по развитию ядерной программы.

Рынок труда теряет импульс

Увеличение числа рабочих мест в США в мае замедлилось, да и в предыдущие два месяца рост был не столь велик, несмотря на заявления Департамента труда. В результате за март и апрель было создано на 66 тысяч рабочих мест меньше, чем планировалось. Возможно, рынок труда теряет импульс — невзирая на снижения уровня безработицы на 4,3%. Это минимум за последние 16 лет.

Считается, что национальная экономика должна создавать от 75 до 100 тысяч рабочих мест в месяц, чтобы не отстать от темпов роста трудоспособного населения. Но рост занятости замедляется — ведь рынок труда приближается к полной занятости. Вместе с тем доля американцев трудоспособного возраста, которые заняты на работе или, по крайней мере, ищут ее, упал на 0,2% — до 62,7%.

Занятость в обрабатывающей промышленности упала в прошлом месяце на тысячу рабочих мест, а в автомобильном секторе — на полторы тысячи человек на фоне падения продаж. Тот же Ford заявил, что планирует сократить около 1400 наемных рабочих мест в Северной Америке и Азии, отправив людей добровольно на раннюю пенсию и использовав другие финансовые стимулы.

Новый фигурант расследования

По сообщениям Associated Press, специальный прокурор в деле вмешательства России в президентские выборы в США Роберт Мюллер будет расследовать дело в отношении Пола Манафорта — политтехнолога, который вел кампанию Трампа прошлым летом. Он подал в отставку в августе, на фоне сообщений СМИ о своей предыдущей работе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, он также замечен в связях с филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом или багамским премьер-министром Линденом Пиндлингом, который обвинялся в сотрудничестве с наркобаронами.

Манафорт был активным участником американских избирательных кампаний последних четырех десятков лет, консультируя разных кандидатов — от Джона Маккейна до обоих президентов Бушей. Сейчас же он может быть втянут в историю вмешательства России в американские выборы.

Дуршлаг на голове

Житель Феникса Шон Корбет является пастафарианцем и вот уже два года борется за право сфотографироваться с дуршлагом на голове на водительское удостоверение. Мужчина верит, что Земля была создана макаронным монстром пять тысяч лет назад, что в небесах его ждут вулкан пива и шумный стриптиз, и считает свою фотографию на удостоверении победой в пользу своего культа.

Церковь пастафарианцев рекомендует носить дуршлаги вместо головных уборов в удостоверениях личности с фотографией. Многие люди по всему миру (от Австрии до Австралии, в ряде штатов США, включая Оклахому, Массачусетс и Юту) добились этого права.

Корбет был взволнован, когда получил новые водительские права с фотографией в дуршлаге по почте. Но сейчас департамент транспорта штата Аризоны хочет аннулировать их, заявляя, что права были выданы по ошибке. Корбет сразу стал искать адвоката, который бы постоял за него в вопросах религиозной дискриминации.