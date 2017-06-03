Полиция ФРГ разрешила продолжить прерванный из-за угрозы теракта рок-фестиваль

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Берлин, 3 июня. Немецкая полиция разрешила продолжать прерванный из-за угрозы теракта фестиваль Rock am Ring. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах сообщают местные СМИ.

По их данным, информация о возможной террористической атаке оказалась ложной.

Напомним, музыкальный рок-праздник проходит недалеко от коммуны Нюрбург, все население которой составляет немногим более 150 человек.

В пятницу вечером было объявлено о прекращении работы фестиваля. Полиция решила перестраховаться и проверить полученные сведения о предполагаемой угрозе.