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Экономика
«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта на 2017 год

«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта на 2017 год

12:15  3 Июня 2017
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«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта на 2017 год

Москва, 3 июня. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» предрекает экспорт авто в текущем году на отметке 25 тыс. штук. Об этом сегодня заявил глава компании Николя Мор.

По его словам, перед концерном стоит задача — порядка 25 тыс. авто. Однако, если получится больше, то это, естественно, хорошо, правда, казахский рынок пока еще находится на очень низком уровне. 

Мор отметил, что прогноз с 30 тыс. авто скорректирован по причине того, что в Казахстане оказался очень слабый рынок.

Одновременно с этим, отметил глава «АвтоВАЗа», компания планирует в этом году поставить несколько сотен автомобилей на китайский рынок. На сегодняшний день идут тесные переговоры с китайскими поставщиками.

«Китай — это очень специфичная возможность для Lada 4x4 для сельских регионов. Мы обсуждаем это с некоторыми партнерами», — уточнил Мор.

Напомним, прогноз продаж на российском рынке в текущем году увеличился до более 300 тыс. транспортных средств с ранее запланированного уровня в 280-300 тыс. авто. 

#экономика #автоваз #авто #машины #мор
Дана Балан
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