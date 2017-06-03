Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в аэропорту Казани из-за ЧП на борту
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Казань, 3 июня. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следующий рейсом из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сегодня утром около 9 утра самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился в аэропорту Казани. По словам главы пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану Андрея Родыгина, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Самолет следовал рейсом из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск
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