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Происшествия
Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горах Японии

Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горах Японии

12:16  3 Июня 2017
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Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горах Японии

Токио, 3 июня. Самолет Cessna 172 потерпел крушение в японской префектуре Тояма. На борту воздушного судна на момент крушения находилось четыре человека. Об этом сообщает агентство Kyodo. 

Уточняется, что самолет в 14.23 (8.23 мск) вылетел из аэропорта Тояма и должен был вернуться туда же спустя час. Однако по последним данным, легкий турбовинтовой самолет потерпел крушение в горной местности.

На борту воздушного судна на момент катастрофы находилось четыре человека. Сведений об их судьбе пока нет. 

Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. 

#япония
Владимир Багров
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