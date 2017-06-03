Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горах Японии

В Избранное

Скопировать

Токио, 3 июня. Самолет Cessna 172 потерпел крушение в японской префектуре Тояма. На борту воздушного судна на момент крушения находилось четыре человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что самолет в 14.23 (8.23 мск) вылетел из аэропорта Тояма и должен был вернуться туда же спустя час. Однако по последним данным, легкий турбовинтовой самолет потерпел крушение в горной местности.

На борту воздушного судна на момент катастрофы находилось четыре человека. Сведений об их судьбе пока нет.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.