Сирия новости 3 июня 12.30: десятки жертв ВВС коалиции в Ракке, ВКС РФ ударили по ИГ в провинциях Хама и Хомс
Сирия, 3 июня. ВКС России нанесли несколько десятков авиаударов по опорным пунктам ИГ* в окрестностях городов Ас-Сухна и Укейрибат. В результате операции ВВС западной коалиции в Ракке погибли больше 40 гражданских лиц. Подразделения САА отразили атаку боевиков ИГ на окраине Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): перебросила подкрепление в район города Ад-Думейр к востоку от Дамаска; ведет перестрелки с радикалами недалеко от Аль-Ганту на севере от Хомса; отбила нападение террористов ИГ в районе Аль-Панорама города Дейр эз-Зор; нанесла ракетные удары по позициям исламистов на южной окраине Даръа.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): подверглось ударам ВКС РФ в окрестностях Укейрибата и Ас-Сухны в провинциях Хама и Хомс; атаковало пункт управления «Хашд Аль-Шааби» к северо-западу от Багдада при помощи смертников.
Курды: захватили 91% территорий города Аль-Мансура на западе от Ракки.
Международная коалиция: провела бомбардировку города Ракка и окраин, под ударами погибли 43 местных жителя.
Провинция Дамаск
Как передает оппозиционный источник, в район аэродрома Ас-Син, расположенного на юго-востоке от города Ад-Думейр в восточном направлении от Дамаска, были направлены дополнительные подразделения Сирийской арабской армии (САА). Через Ад-Думейр проходит ключевая магистраль, связывающая столицы САР и Ирака. В данном регионе в настоящее время разворачивается масштабная операция правительственных войск и союзных сил против боевиков антитеррористических формирований. Под контролем радикалов по-прежнему находятся обширные горные районы в цепи Восточный Каламун, а также территории в Сирийской пустыне на юге провинции. Командование САА рассчитывает полностью запечатать южную границу республики, где базируются в основном поддерживаемые США отряды Сирийской свободной армии (ССА)**.
Провинция Алеппо
Подразделения САА во главе с бойцами спецназа «Тигры» развивают наступление на последний форпост «Исламского государства»* в провинции — Маскану. Накануне военнослужащим удалось занять участок трассы Алеппо – Ракка к югу от Масканы и тем самым перекрыть единственный путь снабжения ключевого города. После того как войска армии САР выйдут к правому берегу Евфрата, террористы ИГ окажутся в кольце окружения. Напомним, на левом берегу дислоцируются курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)****. Как предполагают военные источники Al Masdar News, город Маскана будет взят в течение нескольких следующих дней. Таким образом, часть действующих в регионе подразделений может быть затем переброшена на другие линии фронта.
Провинция Хомс
ВКС России интенсифицировали авиаудары по укрепленным районам боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Ас-Сухна, расположенного к востоку от Пальмиры вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник на странице в соцсети Twitter (@MIG29_). Сведения о нанесенном террористам уроне пока формируются. Ас-Сухна является ключевым пунктом на пути в Дейр эз-Зор. Правительственные подразделения ведут наступление в этом направлении, понемногу продвигаясь вдоль шоссе к востоку от древней Пальмиры.
Напомним, накануне отряды ИГИЛ провели неожиданную атаку позиций армии САР в районе базы «Т-4» к западу от Пальмиры. Однако нападение было отбито, при этом террористической группировке был нанесен серьезный численный урон. Во время допроса раненый в ходе противостояния боевик сообщил, что командование ИГ рассчитывало восстановить контроль над утраченными газовыми полями, стратегическими высотами в этом районе и занять участок трассы Хомс — Пальмира с целью перерезать ключевую линию снабжения контролируемого САА древнего города.
Согласно данным местного медиа-центра, в окрестностях города Аль-Ганту к северу от Хомса вспыхнули столкновения между войсками армии САР и отрядами оппозиционных группировок. В данный момент стороны ведут обстрелы позиций друг друга. Аль-Ганту находится внутри анклава боевиков-исламистов, который входит в одну из зон безопасности. Однако радикалы нередко ведут провокационные обстрелы опорных пунктов САА в этом районе, вынуждая сирийских военных открывать ответный огонь.
Провинция Дейр эз-Зор
Военнослужащие армии САР отбили нападение боевиков ИГИЛ в районе Аль-Панорама на западной окраине Дейр эз-Зора, передает новостной центр Damascus Now. Информации о потерях сторон пока не поступало.
В последние недели отряды террористов заметно активизировали атаки правительственных позиций в окрестностях города, рассчитывая как можно скорее выбить сирийские подразделения из занимаемых ими районов. Командование «Исламского государства» планирует перебросить в Дейр эз-Зор силы, действовавшие в Мосуле, в преддверии наступлений правительственных и оппозиционных войск. Данная провинция имеет важное стратегическое и экономическое значение, так как здесь располагаются крупные залежи нефтегазовых ресурсов. Захват Дейр эз-Зора силами ССА может обернуться поражением в войне для Башара Асада, уверены военные эксперты.
Провинция Даръа
Представители ряда исламистских формирований, связанных со «свободной армией» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, заявили, что готовы отразить готовящееся масштабное наступление правительственных сил на занимаемые радикалами южные районы административного центра провинции, сообщает оппозиционный источник в сети Twitter (@Abo_Omara_Daraa). В настоящий момент армия САР стягивает дополнительные силы в Даръа, рассчитывая вернуть утраченные позиции и полностью выбить исламистов из города.
Другой связанный с исламистскими группировками источник передает, что подразделения САА нанесли серию ракетных ударов по опорным пунктам боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад, контролируемого радикалами. О потерях в рядах исламистов, тем не менее, не сообщается.
Провинция Ракка
Авиация международной коалиции провела очередную мощную бомбардировку Ракки и ее окрестностей. При этом, однако, в очередной раз основной удар пришелся по мирным районам города. Согласно информации портала Lattakia News Net, в результате боевого налета погибли 43 местных жителя, в том числе дети. При этом данных об уроне, нанесенном боевикам «Исламского государства», не поступало.
Тем временем бойцы SDF и YPG, действующие под командованием США в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата», добились определенного успеха в боях с ИГ к западу от столицы провинции. Так, по данным военного источника в Twitter (@warcoresponted), курды заняли более 90% территорий города Аль-Мансура. Столкновения в этом районе пока продолжаются.
Провинция Хама
Сирийские правительственные войска при поддержке ВВС САР и ВКС РФ продолжают наступление на позиции террористов ИГИЛ в восточной части провинции. Главной целью операции является город Укейрибат, стратегический оплот боевиков в регионе. Данный населенный пункт служит для ИГ плацдармом для наступления на ключевой город Саламия, через который проходит «дорога жизни». По информации Al Masdar News, сирийская и российская авиация нанесла по объектам «Исламского государства» в общей сложности около 30 авиаударов. Параллельно ведутся артиллерийские и ракетные обстрелы укрепрайонов боевиков. Напомним, в ходе недавних нападений террористов на деревни в районе Саламии были убиты десятки мирных жителей, в том числе дети и женщины.
Ирак
Бойцы иракского ополчения отбили атаку четырех террористов-смертников «Исламского государства» на свой командный пункт в районе населенного пункта Аль-Халабса, находящегося к северо-западу от Багдада, передает телеканал Al Sumaria. Трое боевиков были ликвидированы еще до того, как успели активировать на себе «пояса шахида». Последний подорвал себя, уже будучи в окружении проправительственных отрядов.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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