Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

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Курск, 3 июня. Дорожно-транспортное происшествие в Курской области унесло жизни четырех человек.

Трагедия произошла на трассе «Курск-Борисоглебск» недалеко от населенного пункта Погожее. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы в регионе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Отмечается, что четверо погибли, еще один человек пострадал. Врачи говорят, что он находится в состоянии средней тяжести.

Сотрудникам ГИБДД, выехавшим на место, теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.