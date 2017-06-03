«Газпром» и Shell подписали два соглашения по проекту «Балтийский СПГ»
Москва, 3 июня. Председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер и президент Shell Бен ван Берден поставили свои подписи под соглашением о ключевых условиях функционирования предприятия по проекту «Балтийский СПГ».
Сообщается, что СП будет курировать проектирование, а также будет искать дополнительные источники финансирования. Кроме того, СП займется возведением и использованием предприятия по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области.
По имеющимся данным, между сторонами заключен рамочный договор о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».
«Подписание этого соглашения позволит компаниям уже в ближайшей перспективе перейти к разработке предпроектной документации по проекту», — отмечает пресс-служба «Газпрома».