«Газпром» и Shell подписали два соглашения по проекту «Балтийский СПГ»

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Москва, 3 июня. Председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер и президент Shell Бен ван Берден поставили свои подписи под соглашением о ключевых условиях функционирования предприятия по проекту «Балтийский СПГ».

Сообщается, что СП будет курировать проектирование, а также будет искать дополнительные источники финансирования. Кроме того, СП займется возведением и использованием предприятия по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области.

По имеющимся данным, между сторонами заключен рамочный договор о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».