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Экономика
«Газпром» и Shell подписали два соглашения по проекту «Балтийский СПГ»

«Газпром» и Shell подписали два соглашения по проекту «Балтийский СПГ»

12:00  3 Июня 2017
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«Газпром» и Shell подписали два соглашения по проекту «Балтийский СПГ»

Москва, 3 июня. Председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер и президент Shell Бен ван Берден поставили свои подписи под соглашением о ключевых условиях функционирования предприятия по проекту «Балтийский СПГ».

Сообщается, что СП будет курировать проектирование, а также будет искать дополнительные источники финансирования. Кроме того, СП займется возведением и использованием предприятия по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области.

По имеющимся данным, между сторонами заключен рамочный договор о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».

«Подписание этого соглашения позволит компаниям уже в ближайшей перспективе перейти к разработке предпроектной документации по проекту», —  отмечает пресс-служба «Газпрома». 

#миллер #газпром #берден #shell #спг
Дана Балан
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