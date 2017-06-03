Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

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Москва, 3 июня. Хмурая и дождливая погода в российской столице сохранится до середины следующей недели. По-настоящему летнее тепло можно ожидать не раньше вторника-среды, но и тогда осадки не исключены.

Зато мелкого града, смешанного со снегом, который засыпал Москву накануне, больше можно не бояться, говорит ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Вчера в столичном регионе выпадала снежная крупа, сегодня мы подобных явлений не ожидаем. Воздушные массы в нижних слоях атмосферы постепенно начинают прогреваться, так что, по нашему прогнозу, сегодня в регионе пройдут кратковременные дожди», — цитирует его RT.

Субботняя погода в Москве мало располагает к прогулкам: дует ветер, а температура воздуха не превышает 12 градусов по Цельсию. И так будет в течение всего сегодняшнего дня и воскресенья.