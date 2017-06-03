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Новости Сирии
Ракка: более 40 человек погибли при ударе коалиции США по больнице

Ракка: более 40 человек погибли при ударе коалиции США по больнице

11:55  3 Июня 2017
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Ракка: более 40 человек погибли при ударе коалиции США по больнице

Ракка, 3 июня. Более 40 мирных жителей, в том числе женщины и дети, были убиты в результате атаки сил международной коалиции во главе с США на госпиталь в сирийском городе Ракка. Об этом сообщает Farsnews. 

Накануне стало известно об обстреле госпиталя Аль-Маваса в Ракке самолетами коалиции, возглавляемой США. 

Напомним, в провинции идет крупномасштабная операция: курдские отряды SDF и YPG при поддержке коалиции наступают на столицу провинции, нанося удары по террористам. Однако зачастую жертвами таких ударов становятся и мирные жители. 

#сирия #ракка
Алексей Громов
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