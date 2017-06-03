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Новости Сирии
ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили технику и авто ИГИЛ в Хомсе

ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили технику и авто ИГИЛ в Хомсе

11:49  3 Июня 2017
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ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили технику и авто ИГИЛ в Хомсе

Дамаск, 3 июня. Воздушно-космические силы Российской Федерации и правительственная армия Сирии осуществили тяжелую бомбардировку по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Восточном Хомсе. Об этом сегодня сообщает агентство Farsnews Agency.

По данным агентства, авиационным ударам подверглись центры сбора и передвижения боевиков ИГИЛ*. Сообщается, что в результате ударов несколько автомобилей и огромное количество военной техники террористов были полностью уничтожены.

Также ликвидировано огромное число боевиков. По предварительным данным, в результате операции с воздуха были уничтожены не менее 40 экстремистов. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #хомс #сар
Дана Балан
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