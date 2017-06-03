Бывший тренер сборной России рассказал о перспективах команды без Дзюбы

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Москва, 3 июня. Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не сможет помочь национальной команде на Кубке конфедераций 2017 года из-за состояния здоровья.

Как отметил экс-наставник сборной России Борис Игнатьев, потеря такого форварда как Дзюба является серьезным ударом по атакующему потенциалу сборной. По словам 76-летнего специалиста, Дзюба — это наконечник российской команды, который может как реализовать момент, так и зацепиться за мяч по другую сторону поля, а также отметиться голевой передачей.

«Артем — колоритная фигура, имеющая весомый авторитет в коллективе», — подчеркнул Игнатьев.

Бывший тренер сборной считает, что Станислав Черчесов придумает что-нибудь, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации. Однако вряд ли тренерский штаб будет экстренно вызывать в сборную нападающего Александра Кокорина, поскольку в команде есть еще один отличный нападающий — Федор Смолов сообщает Газета.Ru.