Минск прокомментировал странную историю с задержкой Водонаевой в аэропорту

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь ???? С хештегом #МинскВанЛав я очень погорячилась ... Капец история. 7 часов в аэропорту Минска. Когда все это закончился не понятно. Чуть позже все расскажу. Но честно, с таким сталкиваюсь впервые ????

