Минск прокомментировал странную историю с задержкой Водонаевой в аэропорту

В Избранное

Скопировать

Минск, 3 июня. Телеведущая Алена Водонаева провела несколько часов в аэропорту города Минска. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию с комментарием: «С таким сталкиваюсь впервые».

Подробности она пообещала раскрыть позже. Однако в СМИ уже появились публикации, в которых сообщается о том, что Водонаева вместе с певцом Алексом Малиновским пытались вылететь в Киев, но были задержаны таможенниками. При этом, пишут издания, у россиян забрали 30 тысяч долларов и 55 тысяч рублей.

Белорусское агентство Sputnik со ссылкой на свои источники дает опровержение этой информации.

«Сведений о том, что у данных лиц изъята валюта, нет. За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии», — цитирует издание собеседника.