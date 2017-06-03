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Политика
Путин и глава МИД Германии обсудили Сирию и Донбасс

Путин и глава МИД Германии обсудили Сирию и Донбасс

12:00  3 Июня 2017  /обновлено: 12:01  03 Июня 2017
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Глава МИД Германии на встрече с Путиным обсудил Сирию и Донбасс

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль прокомментировал встречу с главой российского государства Владимиром Путиным на полях Международного экономического форума в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба немецкого министерства иностранных дел.

По данным ведомства, переговоры были очень важны, поскольку в ходе их был открытый обмен мнениями по политическим вопросам, среди которых урегулирование в Сирийской Арабской Республике и на юго-востоке Украине.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ и глава МИД Германии обсудили отношения между Москвой и Берлином.  

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Дана Балан
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