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Новороссия
Донбасс восстановят за счет Евросоюза — Верховная рада

Донбасс восстановят за счет Евросоюза — Верховная рада

11:30  3 Июня 2017
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Донбасс восстановят за счет Евросоюза — Верховная рада

Киев, 3 июня. Евросоюз предполагает выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. С таким заявлением выступил еврокомиссар Йоханесс Хан во время визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба Верховной Рады. 

Как сообщили в украинском парламенте, Хан положительно оценил восстановление городской инфраструктуры Мариуполя. Также еврокомиссар сообщил, что на рассмотрении Евросоюза в настоящий момент находится вопрос о выделении Украине 50 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса и реализацию гуманитарных проектов. 

#евросоюз #донбасс #хан
Владимир Багров
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