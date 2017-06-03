Донбасс восстановят за счет Евросоюза — Верховная рада

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Киев, 3 июня. Евросоюз предполагает выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. С таким заявлением выступил еврокомиссар Йоханесс Хан во время визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как сообщили в украинском парламенте, Хан положительно оценил восстановление городской инфраструктуры Мариуполя. Также еврокомиссар сообщил, что на рассмотрении Евросоюза в настоящий момент находится вопрос о выделении Украине 50 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса и реализацию гуманитарных проектов.