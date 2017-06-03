Геббельсовщина в США: чем закончится травля посла РФ из-за контактов с зятем Трампа

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Посол России в США Сергей Кисляк, отвечая от вопросы надоедливых американских журналистов, заявил, что не станет комментировать свои дипломатические ежедневные контакты. И эта практика касается не только разговоров с зятем президента США Джаредом Кушнером, но и других секретных бесед. О том, как будет развиваться ситуация дальше — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщало ранее издание Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, Кушнер встретился с Кисляком в начале декабря 2016 года в небоскребе Trump Tower. Там зять президента якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и администрацией Трампа, а для этих целей вполне могли подойти российские дипломатические представительства в США.

Понятно, что СМИ в США позже раздули информационную истерию, переложив ответственность за инициативы по созданию канала на российскую сторону. Кисляк превратился в глазах американских журналистов в некого проводника российского влияния и вершителя судеб. Общение с Кисляком стоило политической карьеры Майклу Флинну. Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности ушел в отставку после заявлений Белого дома: мол, Флинн не полностью рассказал спецслужбам о содержании беседы с послом. Более того, на генпрокурора Джеффа Сешнса тоже пала тень подозрений — когда стало известно о его встрече с Кисляком в бытность его первым сенатором.

«Продолжается старая песня, в которой нет ничего нового. Разве что стоит ждать каких-то других сюжетных поворотов: может быть, вспомнят, что еще кто-то встречался с кем-то из российского посольства. А так скучно: ничего интересного американские СМИ и русофобы не предлагают. Да и куда интереснее сообщений о том, что Трамп развлекался с русскими проститутками в Москве? Если только журналисты придумают, что Трамп дедушку лопатой убил, как в известном советском мультфильме. Или напишут, что он бойскаута изнасиловал. Ничему не стоит удивляться: любой чих пойдет против Трампа. Это откровенная геббельсовщина: чем больше лгут, тем больше считают, что им будут верить. Это не новая технология», — комментирует специально для ФАН американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.

Сам же Кисляк уверен, что в ближайшие дни о его приезде в Нью-Йорк напишут американские СМИ. Посол России оказался там на спектакле «Красная Жизель» театра балета Бориса Эйфмана, но уверен: журналисты наверняка станут спекулировать о его возможных встречах. Хотя все, что пока у него в планах — встречи с великолепными артистами, приехавшими из России.

«Требовать от Кисляка раскрывать содержимое своих бесед — это против дипломатической практики. Даже когда тебе дают или не дают визу в США, никто не будет тебе объяснять причины решения. Также и посол одной страны вовсе не обязан отчитываться перед правительством другой страны. Это нонсенс. Но Кисляк все равно уходит, Москва будет назначать нового посла. И эта ротация, может, позволит чуть разрядить обстановку. Фигура Кисляка уже не будет там маячить и дразнить гусей», — продолжает эксперт ФАН.

Остается только понять, что будет теперь с зятем Трампа. В ФБР неделю назад подтвердили: Кушнер стал фигурантом расследования о связях окружения Трампа с Россией. Тот уже выразил согласие сотрудничать со следствием.

«Думаю, те же спецслужбы не очень хотят связываться с Кушнером. Если Флинн сразу ушел в отставку, то Кушнер представляет мощнейший еврейский капитал в США, и демократы не хотят портить отношения еще и с ним. Трамп приходит и уходит, а еврейский капитал остается. Поэтому вряд ли против Кушнера будет развернута какая-то сильная компания. Хотя не стоит удивляться, если он выступит в качестве громоотвода и тоже уйдет в отставку», — добавляет Домрин.

Накануне свое мнение относительно информационной истерии высказал и президент Владимир Путин. Выступая в рамках Петербургского международного форума, он отметил, что американская сторона сошла с ума, раз постоянно нападает на российского посла. По его словам, дипломатическая служба предполагает встречи и переговоры. Не ходить же Кисляку в разные сомнительные заведения, за которые его потом вышвырнут с работы? Но, как уверен Путин, все обвинения в адрес России основываются лишь на общих словах.