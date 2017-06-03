Назван топ регионов России с наилучшей экологической обстановкой

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Москва, 3 июня. Самым благополучным регионом России с точки зрения экологии признана Тамбовская область. Это следует из «Экологического рейтинга субъектов РФ», который был составлен по итогам весны 2017 года.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область. Серебро досталось Республике Алтай, бронза — Алтайскому краю. На четвертом месте оказалась Чувашия, на пятом — Ульяновская область, на шестом — Белгородская.

Москва потеряла две позиции и опустилась на седьмое место. Вместе с тем, как отмечает директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, в Москве в рамках «Года экологии» прошло множество соответствующих мероприятий, продолжается благоустройство города.

«Но выбросы сероводорода весной в столице и экстремально сильный ураган 29 мая по итогам сезона снизили экологический рейтинг региона на два пункта», — приводит его слова RT.

На восьмом месте оказался Петербург — он поднялся на одну позицию по сравнению с зимним рейтингом. На девятом месте оказалась Ростовская область — она впервые пробилась в топ регионов с лучшей экологической обстановкой. Замыкает десятку Курская область.