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Общество
Ученые показали на видео, как Нью-Йорк будет стерт с лица земли в 2100 году

Ученые показали на видео, как Нью-Йорк будет стерт с лица земли в 2100 году

11:21  3 Июня 2017
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Ученые показали на видео, как Нью-Йорк будет стерт с лица земли в 2100-м году

Нью-Йорк, 3 июня. Американские специалисты продемонстрировали на видеоролике апокалипсис, который случится с Нью-Йорком в том случае, если уровень глобальной средней температуры планеты повысится на два градуса. Видео доступно на канале Claire&Max’s на Vimeo. 

По словам специалистов, если температура на Земле увеличится, то произойдут колоссальные перемены в системе циркуляции атмосферы, результаты которых предугадать будет практически невозможно, сообщает «Инфореактор».

Отмечается, что сначала начнется молниеносное таяние ледников, а это грозит тем, что повысится уровень воды в море. Исследователи уверены, что в 2100 году прибрежные мегаполисы и населенные острова уйдут под воду. 

Ученые показали на видео, как Нью-Йорк будет стерт с лица земли в 2100-м году

#ученые #апокалипсис #потоп #катастрофа #ньюйорк #наводнение
Дана Балан
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