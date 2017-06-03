Ученые показали на видео, как Нью-Йорк будет стерт с лица земли в 2100 году

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Нью-Йорк, 3 июня. Американские специалисты продемонстрировали на видеоролике апокалипсис, который случится с Нью-Йорком в том случае, если уровень глобальной средней температуры планеты повысится на два градуса. Видео доступно на канале Claire&Max’s на Vimeo.

По словам специалистов, если температура на Земле увеличится, то произойдут колоссальные перемены в системе циркуляции атмосферы, результаты которых предугадать будет практически невозможно, сообщает «Инфореактор».

Отмечается, что сначала начнется молниеносное таяние ледников, а это грозит тем, что повысится уровень воды в море. Исследователи уверены, что в 2100 году прибрежные мегаполисы и населенные острова уйдут под воду.