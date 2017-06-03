Четыре атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат ракетами «Калибр»

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Москва, 3 июня. Министерство обороны РФ раскрыло планы по модернизации атомных подводных лодок семейства «Антей» для Тихоокеанского флота. В течение ближайших семи лет четыре субмарины будут вооружены ракетами «Калибр», которые придут на смену старым «Гранитам».

Об этом рассказал замглавы российского военного ведомства Юрий Борисов в ходе визита завода «Звезда», который находится на Дальнем Востоке.

«Старые ракеты «Гранит» будут заменены на «Калибр», который хорошо показал себя, в том числе в сирийском конфликте», — уточнил он.

Одновременно с модернизацией будет произведен ремонт лодок с заменой некоторого оборудования. В результате, говорит Борисов, от прежних «Антеев» фактически останется только корпус, буквально вся «начинка» будет новой.